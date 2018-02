Susanna Cenni (Pd): gli appuntamenti di domenica 25 febbraio

Domenica 25 febbraio ospite a San Gimignano per l’iniziativa organizzata dal Pd e dedicata alle proposte per la Valdelsa

Sarà una giornata divisa tra le province pisane e senesi quella del tour elettorale di Susanna Cenni (Pd) in programma domenica 25 febbraio. Alle ore 11 Susanna Cenni parteciperà al comizio a Peccioli con il candidato del Pd a Pisa, Stefano Ceccanti e dopo gli incontri a Casciano Terme Lari e Lajatico, concluderà la giornata a San Gimignano per l’iniziativa organizzata dal Pd e dedicata alle proposte per la Valdelsa e per l’Italia presenti nel programma democratico. L’iniziativa, in programma alle ore 18, sarà ospitata nella Sala Cultura di Via San Giovanni 23 a San Gimignano.