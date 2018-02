San Gimignano, allerta meteo arancione per neve: scuole chiuse e le altre azioni preventive

Scuole di ogni ordine e grado chiuse per la giornata di giovedì 1 marzo a San Gimignano. A seguito dell’allerta meteo arancione per neve pervenuto dalla Protezione Civile, dopo una riunione della centrale operativa e d’intesa con le altre istituzioni, l’amministrazione comunale ha deciso di adottare alcune azioni. Oltre alla chiusura delle scuole della quale sono state avvisate via sms tutte le famiglie degli alunni, è stata disposta anche la chiusura del centro diurno “Il Bagolaro”.Il sindaco Giacomo Bassi ha emesso un’ordinanza che obbliga la circolazione sulle strade comunali e vicinali, in presenza di neve al suolo, solo con catene o pneumatici termici adeguati. L'azienda Tiemme ha comunicato che il servizio bus urbano ed extraurbano potrà subire modifiche anche significative. Durante la notte la centrale operativa comunale monitorerà la situazione per decidere quando far intervenire i mezzi spalaneve pubblici e privati. E' verosimile che ciò avverrà fin dalle prime ore dell'alba. I trattoristi privati sono stati allertati e le scorte di sale sono state ricostituite, dopo il consumo di questi giorni. Il sindaco raccomanda di non parcheggiare stasera le auto private in luoghi che possano ostacolare il passaggio notturno dei mezzi pesanti spalaneve; ricorda che è in vigore l'ordinanza che obbliga ogni cittadino a liberare dalla neve lo spazio di fronte alla propria abitazione quale giusta forma di sussidiarietà civica; raccomanda soprattutto alle persone anziane di non uscire di casa, se non per motivi veramente urgenti.Tutte le segnalazioni di disagi e le richieste di intervento dovranno essere convogliate al Comando della Polizia Municipale chiamando il numero 0577/990346.