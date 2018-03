Tentato furto a negozio di alimentari di San Gimignano: 19enne preso dai Carabinieri

Un noto negozio di generi alimentari nel centro storico di San Gimignano in queste ultime due notti era stato “visitato” da ignoti ladri, che avevano forzato una porta secondaria posta sul retro.Questa notte i Carabinieri di San Gimignano in abiti civili si sono appostati in un locale attiguo a quello preso di mira dai ladri e intorno all'1.30 hanno udito e visto un giovane che tentava nuovamente di entrare nel negozio, colpendo con forza la porta d’ingresso.Vistosi scoperto dai militari, M.H. 19enne marocchino, disoccupato, ma abitante da tempo a San Gimignano unitamente ai genitori, ha tentato la fuga a piedi uscendo da porta San Matteo in direzione Pancole.Il dispositivo dell’Arma, aveva pero' previsto anche una pattuglia in uniforme poco distante e non appena il giovane è giunto nei pressi dei Carabinieri, è stato immediatamente fermato.Sul posto è giunto anche il titolare dell’esercizio per la costatazione dei danni e la formalizzazione della denuncia, il quale ha ringraziato i Carabinieri sangimignanesi per la tempestiva collaborazione.Il giovane fermato è stato deferito alla Procura della Repubblica di Siena in quanto responsabile di tentato furto aggravato.