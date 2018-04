''Salvaguardia del patrimonio culturale e sicurezza antincendio: criticità e opportunità'', convegno a San Gimignano

Nell'ambito delle iniziative legate alla scrittura di una nuova regola tecnica sulla sicurezza antincendio dei Musei e delle Biblioteche che si trovano in edifici storici, il 13 aprile si terrà nel Teatro dei Leggieri a San Gimignano il convegno dal titolo “Salvaguardia del patrimonio culturale e sicurezza antincendio: criticità e opportunità”.L’obiettivo è fare il punto sullo stato dell’arte della sicurezza antincendio negli edifici storici e in particolare negli ambienti museali, un’occasione per favorire scambi di opinioni e di informazioni tra vigili del fuoco e chi si occupa della gestione e della conservazione dei beni culturali, perché solo attraverso un confronto il più possibile diretto è possibile arrivare a soluzioni efficaci e condivise.Organizzato dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, con Mibact, Associazione beni italiani patrimonio mondiale Unesco e Comune di San Gimignano, l’evento sarà articolato su due sessioni. Dopo il saluto del Capo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, Gioacchino Giomi, nella sessione mattutina si succederanno gli interventi dei rappresentanti di Mibact e dei maggiori musei italiani, con l’illustrazione dello stato dell’arte della normativa antincendio, le criticità del settore del riuso dei beni culturali e il loro adeguamento ai fini della sicurezza antincendio, anche attraverso casi di studio (Santa Maria della Scala a Siena, Palazzo della Signoria a Firenze, Venaria Reale a Torino). Verrà anche affrontato il tema dell’esodo e dell’accessibilità.Nella tavola rotonda del pomeriggio, il dibattito verterà sulla fattibilità del riuso e sull'adeguamento antincendio dei beni tutelati, con riferimento alle problematiche emerse dalle relazioni della mattina.L’intero convegno potrà essere seguito in diretta sul sito vigilfuoco.tv: