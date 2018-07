Podere Forte Summer Festival apre l'edizione 2018 con ''Guarda che Luna'' a Vitaleta

Sabato 28 luglio ore 21.00 la Cappella di Vitaleta apre al pubblico in occasione della prima di Podere Forte Summer Festival 2018 con lo spettacolo "Guarda che Luna", di Daniele Belloni e Gianni Pizzani in collaborazione con Formula Nuova Arcadia, il patrocinio del Comune di San Quirico d'Orcia e dell'Associazione Donna Amiata Val D'Orcia. Una cornice straordinaria quella di Vitaleta, patrimonio UNESCO, teatro naturale, icona del paesaggio toscano. Per l’occasione è previsto un servizio navetta a partire dalle ore 18 dalla zona artigianale di San Quirico d’Orcia in via I Maggio e dall’Agriturismo Il Rigo (Podere Casabianca). Si consiglia di presentarsi alla partenza del servizio navetta a partire dalle ore 18:00 per evitare sovraffollamenti.Ingresso liberoCena: è possibile cenare presso l’Agriturismo il Rigo (prenotazione obbligatoria allo +39 0577 897291).Info: Telefono: +39 347 2646227 Instagram: podereforte E-mail: roberto.rappuoli@podereforte.it