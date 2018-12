San Quirico d'Orcia consegna l'extravergine 2018: eventi e assaggi lungo le vie del centro storico

Fino al 9 dicembre la 26esima edizione della kermesse dedicata all’olio extravergine d’oliva

Giornata ricca di appuntamenti per la 26esima edizione della Festa dell’olio in programma a San Quirico d’Orcia fino al 9 dicembre. Sabato 8 dicembre dalle ore 8 alle 19 nel centro storico si svolgerà il Mercatino dell’olio; dalle ore 10.30 l’apertura degli stand dei produttori. Alle 10.30 partirà il Trekking dell’olio, passeggiata alla scoperta dei segreti di San Quirico d’Orcia attraverso l’olio mentre alle ore 11 a Palazzo Chigi Zondadari la degustazione impariamo a (ri)conoscere l’olio di oliva a cura di AICOO. Sempre alle 11 in centro storico si terrà uno show cooking. Alle ore 12 l’arrivo del Treno Natura e il saluto dei quartieri della Festa del Barbarossa all’olio nuovo in piazza della Libertà. Alle 15 lungo le vie del centro storico la Street Band “La banda molleggiata” e animazione per bambini. Alle ore 21.30 in piazza della Libertà concerto con “Rikke & Choobalooba”.Alle ore 16.30 in Piazza della Libertà la premiazione de L’Extravergine 2018. Un riconoscimento a Luca Noli, l’eroe che nel giugno 2018 non esitò a buttarsi in un pozzo in un’abitazione privata per salvare la vita due sue concittadine, una bimba di tre anni e sua mamma e un riconoscimento a Federico Fabrizzi, giovane arciere che ha difeso i colori dell’Italia ai recenti Giochi Olimpici giovali di Buenos Aires. L’Extravergine 2018, il premio che l’Amministrazione comunale attribuisce a persone che si sono particolarmente distinte in ambito civile.I produttori Azienda Agricola Zamperini Luca Poggio Grande, Azienda Agraria Poggio Al Vento, Antico Frantoio Simonelli Santi, Azienda Agricola Martini Fabio, Azienda Agricola Rifiglioli, Azienda Agricola Mangiavacchi Efisio, Società Agricola Bagnaia, Azienda Agricola Sampieri Del Fa, Azienda Agricola Vegliena di Valeria Regina Gelbaum, Azienda Agricola Poderino, Valdorcia Terre Senesi e Tenuta Sanoner. Per tutta la durata della Festa dell’Olio sarà possibile degustare nel centro storico i migliori prodotti della cucina tradizionale valdorciana e gli extravergini di eccellenza.Il Palazzo delle Fiabe sabato 8 e domenica 9 dicembre dalle 15.30 alle 19. Nei giorni della festa, Palazzo Chigi si trasforma in un luogo magico, dove vivere straordinarie esperienze, fra tradizione e meraviglia. Le sale del Palazzo accoglieranno i visitatori con giochi a tema, racconti di fiabe, esperienze musicali, laboratori di creatività e personaggi fantastici. E l’animazione per bambini, ogni pomeriggio, invaderà anche le vie del centro storico.Informazioni: Ufficio Turistico 0577 899728 ufficioturistico@comune.sanquiricodorcia.si.it aperto nel fine settimana. Biblioteca Comunale 0577 899724 biblioteca@comune.sanquiricodorcia.si.itInfo Treno Natura speciale Festa dell’Olio 8 dicembre 0577 48003 www.terresiena.it E’ gradita la prenotazione per gli appuntamenti: Trekking dell’olio, partenza da Piazza della Libertà durata 1 ora e 30 minuti circa. Gratuita. Degustazione Impariamo a (ri)conoscere l’olio di oliva. A cura di AICOO. Gratuita