I cipressi di San Quirico sbancano i ''Wiki Loves Monuments'': il Comune premiato a Pistoia

Il vicesindaco Gorelli ha ritirato il premio e ricordato che il paesaggio "rappresenta un patrimonio da governare per le future generazioni"

Premiati a Pistoia i vincitori di Wiki Loves Monuments 2018 in Toscana. I cipressi di San Quirico d’Orcia hanno ‘sbancato’ il concorso regionale: a vincere infatti è stata una foto dal titolo “I cipressi della Val D'Orcia”, scattata da Carlo Cattaneo.Al concorso nazionale (dove i cipressi di San Quirico sono stati protagonisti di due foto fra le prime dieci in classifica) avevano partecipato oltre 29mila fotografie di monumenti italiani e di queste 11mila, raffiguravano la Toscana.Nei giorni scorsi la cerimonia di premiazione alla Sala Maggiore del Palazzo degli Anziani a Pistoia, alla presenza dell’assessore al turismo pistoiese Alessandro Sabella: per il Comune di San Quirico d’Orcia - che è stato premiato come Comune vincitore - ha partecipato il vicesindaco ed assessore al turismo Luciano Gorelli.«Una bella soddisfazione – sottolinea Gorelli -; si tratta dell’ennesimo attestato per San Quirico e per il nostro territorio. Un riconoscimento che va ad accrescere la fama ed il prestigio del paesaggio più bello del mondo, della nostra campagna così ammirata e celebrata. Dopo aver avuto due immagini della nostra campagna fra le prime dieci foto su diverse decine di migliaia di immagini a livello nazionale; riceviamo il premio di prima foto in assoluto della sezione Toscana di Wki Loves Monuments”. Il paesaggio tanto celebrato della Val d’Orcia – conclude il vicesindaco - rappresenta un patrimonio materiale ed immateriale da governare per le attuali e future generazioni».