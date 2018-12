San Quirico d'Orcia: Alessio Brandini, due volte campione d’Italia e campione di Toscana, è lo Sportivo dell’Anno 2018

L’amministrazione comunale ha istituito il riconoscimento per celebrare i concittadini meritevoli nel mondo dello sport e come impulso a tutti i giovani che praticano una disciplina sportiva

E’ Alessio Brandini, bi-campione italiano di Mountain Bike e campione toscano, lo Sportivo dell’Anno 2018 del Comune di San Quirico d’Orcia. La cerimonia di premiazione – del riconoscimento alla prima edizione, istituito dall’Amministrazione comunale -, si è tenuta oggi, sabato 15 dicembre a Palazzo Chigi (Sala Alessandro Magno).Il 2018 è stato un anno magico per Brandini che si è laureato Campione italiano Uisp nella categoria Cross Country e nella categoria Marathon Bike 2018; inoltre ha vinto anche il titolo di Campione Toscano Uisp Cross Country 2018.«Lo Sportivo dell’Anno nasce per dare il giusto riconoscimento a concittadini che si sono contraddistinti in ambito sportivo – sottolinea il sindaco di San Quirico Valeria Agnelli –, ma anche per dare un impulso ed una sorta di incoraggiamento ai giovani che si impegnano quotidianamente nelle diverse discipline sportive. Per il mantenimento ed il miglioramento delle strutture che abbiamo nel nostro territorio comunale, l’impegno dell’amministrazione è massimo e cerchiamo per quanto possibile di favorire lo svolgimento delle diverse attività ai cittadini di ogni età»-«Per il 2018 il premio va ad Alessio Brandini per i grandi risultati che ha raggiunto in una disciplina molto praticata a livello amatoriale, ma assai faticosa e che richiede sacrifici notevoli quando si pratica a livello agonistico seppur dilettantistico – commenta l’assessore alla cultura Ugo Sani -. Brandini dopo anni di sacrifici e duri allenamenti, dopo anni di gare e ottimi piazzamenti, è riuscito a coronare i suoi sogni di sportivo, aggiudicandosi due titoli di campione di Italia e di campione regionale. Rappresenta senz’altro un grande esempio per i giovani e motivo di orgoglio per tutta San Quirico».I TITOLI - La Cross Country prevede un percorso da 10 km da fare 3 volte, è la specialità più tecnica ed ‘esplosiva’; mentre la Marathon è il percorso lungo da 54 km con dislivello di 2.450 metri. Alessio Brandini, corre per il Sinalunga Bike Club (categoria M5 – 50/55 anni); da venti anni pratica la mountain bike, ma non era mai riuscito ad andare oltre un secondo posto. Fino ai recenti exploit. La sua palestra è rappresentata dalle strade di campagna, da San Quirico a Ripa d’Orcia e Bagno Vignoni. Ogni anno percorre solo negli allenamenti ben 18mila km in sella alla sua mountain bike sulle strade sterrate.