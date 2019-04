Vetrina Bellitalia RAI per San Quirico d’Orcia, Bagno Vignoni e la sua campagna unica al mondo

In onda sabato 6 aprile, ore 11, su Rai 3. Nel servizio si parlerà del centro storico e dei simboli del paesaggio famoso nel mondo

Ancora una vetrina nazionale per San Quirico d’Orcia ed il suo territorio unico al mondo. Andrà in onda sabato 6 aprile, ore 11, il servizio di Bellitalia – su Rai 3 - la rubrica della TGR dedicata ai beni culturali, nell'accezione più ampia del termine.Il servizio curato dal giornalista Marco Hagge, sempre attento e sensibile a questo territorio, - ed organizzato dal Comune di San Quirico d’Orcia - farà conoscere al pubblico televisivo le bellezze artistiche ed architettoniche del centro storico di San Quirico: da Palazzo Chigi e la Collegiata, con emozionali riprese degli Horti Leonini realizzate anche con l’ausilio del drone.E poi immancabili le immagini dei luoghi più suggestivi e conosciuti della campagna che circonda San Quirico, vere e proprie icone paesaggistiche che hanno fatto grande la Toscana nel mondo. Quindi tappa ai cipressini, da ormai un ventennio simbolo di questo territorio antropizzato; poi la collina di Belvedere, e la Chiesa di Vitaleta.La troupe di Bellitalia Rai ha poi visitato Bagno Vignoni e la sua piazza allagata, per regalare ai telespettatori altre immagini che ogni volta emozionano.Tutti luoghi che ogni giorno dell’anno sono visitati da turisti italiani e stranieri. Nel 2018, infatti, a San Quirico si sono registrate 184.303 presenze (pernottamenti totali) – con un aumento dell’8 per cento sull’anno precedente e del +11% rispetto al 2016 - con un presenza media di 505 persone in ogni giorno dell’anno. Gli ospiti 2018 (arrivi) sono stati 80.535, con un incremento del 12 per cento rispetto al 2017 e del più 26% sul 2016.Ed anche i primi tre mesi del 2019 stanno confermando questo trend di crescita, in attesa del mese di aprile, caratterizzato da ponti primaverili quanto mai ideali per una vacanza a San Quirico e con eventi di forte richiamo come l’Orcia Wine Festival, in programma a Palazzo Chigi dal 25 al 28 aprile.