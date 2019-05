Festa del Borgo, a San Quirico tre giorni bianconeri con musica, gastronomia e tradizione

Da venerdì 17 a domenica 19 maggio cucina valdorciana, cortei ed esibizioni alla Taverna del Livello

Al via la festa bianconera “Aspettando il Barbarossa” del Quartiere di Borgo. L’evento è in programma da venerdì 17 a domenica 19 maggio, a San Quirico d’Orcia, alla Taverna del Livello (ospedale della scala), per tre giorni all’insegna della gastronomia, tradizione e musica.Si tratta del primo appuntamento dedicato ai Quartieri in attesa della 59esima Festa del Barbarossa (12-16 giugno). Venerdì 17 maggio, alle ore 20, apertura Taverna, cena con “Black Heart” Dj Set con Giovanni Deidda. Sabato 18 maggio (ore 16.30) corteo del Quartiere ed esibizione degli alfieri in Piazza della Libertà. Alle ore 20: apertura Taverna, “Cena & musica”, i migliori piatti della tradizione valdorciana accompagnati dai “Groovin Soulity”. Domenica 19 maggio, alle 12, apertura Taverna per il pranzo nel “Piazzone”. Alle 20 cena di chiusa con la band “Suoni da marciapiede”.