San Quirico: Il Bianco e l’Azzurro entra nel vivo

Presentazione delle nuove bandiere dei Canneti e cena medievale con delitto

Presentazione delle nuove bandiere e una cena medievale con delitto saranno i gustosi ingredienti della seconda giornata de Il Bianco e l’Azzurro - di sabato 25 maggio - la festa medievale del Quartiere di Canneti, alla diciottesima edizione, in corso a San Quirico d’Orcia (fino a domenica 26 maggio).Alle 17 si svolgerà l’incontro “Il blasone, l’araldica, la bandiera – Un viaggio fra i drappi del Dragone dal 1962 ad oggi” con la presentazione delle nuove bandiere dei Canneti. Interverranno Tommaso Ciolfi, Capitano del Quartiere di Canneti; Paolo Saletti, Priore del Quartiere di Canneti e autore bandiera 1982; con la relazione di Rita Petti, artista e storica dell’arte - che in passato ha realizzato due tamburi dei Canneti, autentiche opere d’arte e autrice delle Brocche del Barbarossa 2011 -, con la moderazione di Lorenzo Benocci.A seguire le nuove bandiere del Quartiere biancazzurro esordiranno in Piazza della Libertà, con un’esibizione delle vecchie glorie dei Canneti, per una sbandierata con stile.Clou della manifestazione (ore 20) la Cena medievale con delitto “RAGNAROK” – a cura della Compagnia teatrale del Dragone -: ricette originali dell’età di mezzo, sapientemente preparati dalle cuoche dei Canneti, per un’autentica cena medievale con piatti e bicchieri di coccio; e fra una portata ed un’altra massima attenzione per gli intermezzi teatrali per scoprire un enigmatico mistero (prenotazione obbligatoria al 347.0535635-).Per tutta la durata de Il Bianco e l’Azzurro sarà aperta la Taverna di Porta Nuova, con porchetta e birra fresca.Info su www.canneti.it email info@canneti.it; prenotazioni per cena medievale al 347.0535635 (Tommaso). Il Bianco e l’Azzurro 2019 si può seguire anche sui social nei profili facebook quartieredicanneti; twitter @canneti1962 e instagram quartieredicanneti.