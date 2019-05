Il Piano in festa: a San Quirico tre giorni di divertimento, piatti tipici e folclore per il Quartiere Castello in attesa del Barbarossa

In programma a San Quirico d’Orcia (Piazza Chigi) da venerdì 31 maggio a domenica 2 giugno

Weekend biancorosso nel centro storico, in attesa della 59esima edizione del Barbarossa

Il Piano in festa. Si tinge di bianco e rosso il weekend di San Quirico d’Orcia. Da venerdì 31 maggio a domenica 2 giugno, è tempo della festa del Quartiere Castello. Gli appuntamenti del rione di Porta Cappuccini si terranno in Piazza Chigi ed al giardino Nilde Iotti. E’ il terzo dei fine settimana dedicati ai Quartieri che porteranno alla 59esima Festa del Barbarossa (12-16 giugno).La festa biancorossa prenderà il via venerdì 25 maggio (dalle ore 20), a Piazza Chigi, che si trasforma per la tradizionale serata a tema, con hamburger, birra artigianale e tanto divertimento. Non mancherà la musica con il dj set di Area51.Nella giornata di sabato 1 giugno, primo appuntamento nel pomeriggio (ore 18) con la sfilata ed esibizione di piccoli e grandi sbandieratori castellani. A seguire cena tipica toscana nella suggestiva Piazza Chigi, in compagnia della musica dei Margotz.Domenica 2 giugno, pranzo al Giardino Nilde Iotti (12.30); quindi sfilata ed esibizione pomeridiana (18) degli sbandieratori e arcieri del Castello. Conclusione della manifestazione con la cena tipica e musica medievale, dalle ore 20.