San Quirico d'Orcia, è festa nel Prato ''Aspettando l'Imperatore''

Da venerdì 7 a domenica 9 giugno tradizione, gastronomia e musica nel fine settimana biancoverde

Tre giorni all’insegna della tradizione, della gastronomia e del divertimento, con le bandiere biancoverdi al vento. Si svolgerà da venerdì 7 giugno a domenica 9, “Aspettando l’Imperatore” la festa annuale del Quartiere Prato, a San Quirico d’Orcia, nei giardini di via Matteotti. Si tratta del quarto ed ultimo fine settimana dedicato ai Quartieri prima della 59esima Festa del Barbarossa (12-16 giugno).Un programma intenso attende contradaioli e turisti. Venerdì 7 giugno, il via alle ore 22, con panini, patate fritte, birra alla spina e pane e nutella. Musica con DJ set con Alessio Cappelli.Sabato 8 giugno, l’appuntamento è per la serata in via Matteotti, dalle 20, aperitivo, cena tipica valdorciana e musica con gli Over Sound, gruppo cover rock.Domenica 9 giugno con un ricco programma per la terza e conclusiva giornata della festa biancoverde. Alle 11.30 esibizione in piazza della Libertà “Nuove e Vecchie glorie”. Le vie del paese si riempiranno dei colori bianco e verdi e i bravissimi alfieri e tamburini di ogni età mostreranno le loro abilità nell'arte di volteggiar bandiere e suonar tamburi. Un corteo medievale numeroso, farà da cornice ad un emozionante spettacolo da non perdere.Alle 13 il programma prosegue con il pranzo prataiolo; alle 17.30 gara dei piccoli e dei grandi arcieri biancoverdi. Gran finale alle 20 con la cena tipica valdorciana.