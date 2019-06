Barbarossa al via: presentazione delle ''Brocche'' di Alberto Inglesi dedicate ai 75 anni dai bombardamenti su San Quirico

Si apre ufficialmente la 59esima edizione. Opere d’arte in premio ai Quartieri che si aggiudicheranno le sfide degli Alfieri e Arcieri. Presentazione anche dei premi del Barbarossa de’ Citti e dell’Orfeo 2019

Prende il via il programma ufficiale della 59esima edizione della Festa del Barbarossa. Domani, mercoledì 12 giugno – fino a domenica 16 – San Quirico d’Orcia, si tuffa nell’anno domini 1155 per celebrare lo storico incontro fra Federico I di Svevia Il Barbarossa e i messi di Papa Adriano IV, e dare vita alle sfide fra gli alfieri e gli arcieri dei Quartieri sanquirichesi.Il primo atto dell’edizione 2019 sarà la presentazione delle Brocche dell’Imperatore, insieme a quelle del Barbarossa de’ Citti ed all’Orfeo 2019 (premio dedicato al padre della Festa, Orfeo Sorbellini, per il miglior corteo), che saranno presentate (domani alle ore 21.30) sul sagrato della Chiesa di San Francesco, in Piazza della Libertà, per un momento sempre molto atteso dai contradaioli. Quest’anno la dedica scelta dall’Ente Autonomo Barbarossa è il 75esimo anniversario dei bombardamenti su San Quirico, avvenuti il 14 giugno 1944, che causò la morte di dieci cittadini; mentre 42 furono le vittime in totale dal febbraio ’44 all’aprile ‘45, fra cui quelle dell’eccidio di Vignoni. A realizzare le Brocche lo scultore senese e artista di fama internazionale Alberto Inglesi, profondamente legato a San Quirico d’Orcia (paese natale della madre) e dove ha trascorso alcuni anni dell’infanzia.«La presentazione delle Brocche dedicate ai 75 anni dai bombardamenti su San Quirico – sottolinea il sindaco di San Quirico d’Orcia e presidente e presidente dell’Ente Autonomo Barbarossa, Danilo Maramai – rappresenta un momento importante per ricordare un fatto significativo e doloroso per la storia della nostra comunità. Tante le vittime civili, e un centro storico raso al suolo: ma i sanquirichesi seppero rialzarsi ed iniziare la ricostruzione. Anche un momento di festa come il Barbarossa deve contribuire ad alimentare la memoria collettiva della nostra comunità». Una dedica che sarà rappresentata nelle Brocche di Inglesi: «Con Alberto Inglesi mi lega un’amicizia di lunga data – aggiunge Maramai -; per cui è un grande piacere personale ritrovarlo in questa veste e un onore per il Barbarossa presentare le sue opere che andranno in premio ai Quartieri vittoriosi nelle gare di domenica». Le Brocche di Inglesi verranno presentate oltre che dal sindaco Maramai, dal critico d’arte David Tammaro.PREMIAZIONE ORFEO 2018 - Sempre nella serata di domani, dopo la presentazione delle Brocche, verrà assegnato il premio “Orfeo 2018” per il miglior Corteo storico della passata edizione. Durante il Barbarossa 2018 il Quartiere di Borgo interpretò le Guardie Comunali; il Quartiere di Canneti il Popolo; il Quartiere Castello rappresentò l’Esercito Imperiale; mentre il Quartiere Prato le Guardie Papali.