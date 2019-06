Barbarossa: Corteo dei ceri e benedizione gareggianti, il sacro e profano nella seconda giornata della 59esima edizione

Gli appuntamenti in programma giovedì 13 giugno a San Quirico d’Orcia

Corteo dei ceri e benedizione gareggianti, il sacro e il profano si incontrano alla Festa del Barbarossa. Domani, giovedì 13 giugno - nella seconda giornata di appuntamenti ufficiali -, si svolgerà in centro storico il tradizionale corteo dei ceri e la benedizione degli alfieri, tamburini ed arcieri che andranno poi a sfidarsi domenica 16 giugno, per le gare della 59esima edizione al Campo delle Armi degli Horti Leonini.Il programma (alle 21.30) prevede il Corteo con le comparse dei Quartieri al completo e in Chiesa di San Francesco la benedizione dei gareggianti, accompagnati dai Capitani e dai vice Capitani dei Quartieri di Borgo, di Canneti, Castello e Prato. Il programma completo della 59esima edizione del Barbarossa su www.festadelbarbarossa.it