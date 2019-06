Barbarossa, applausi scroscianti hanno accolto le Brocche dellâ€™Imperatore realizzate dallo scultore Alberto Inglesi

E’ andato al Borgo il premio Orfeo 2018 per il miglior corteo

Attesa nei Quartieri per le cene propiziatorie alla vigilia del weekend più caldo dell’anno

Un lungo applauso ha salutato le Brocche dell’Imperatore della 59esima edizione della Festa del Barbarossa, realizzate dallo scultore senese Alberto Inglesi, dedicate ai 75 anni dai bombardamenti che hanno colpito San Quirico d'Orcia il 14 giugno 1944. E’ stato il sindaco di San Quirico d’Orcia e presidente EAB Danilo Maramai, ad aprire ufficialmente l’edizione 2019 del Barbarossa, sul sagrato della Chiesa di San Francesco, di fronte ai Quartieri e ad una Piazza della Libertà, affollata di contradaioli e turisti. Una volta svelate le imponenti Brocche in bronzo – il premio che andrà ai Quartieri vittoriosi delle gare degli Alfieri ed Arcieri di domenica 16 giugno, del Barbarossa de’ Citti di sabato 15 e l’Orfeo 2019 – applausi e commenti entusiasti da parte del pubblico. Opere d’arte di Inglesi che sono state presentate dal critico d’arte David Tammaro.Durante i bombardamenti di 75 anni fa, gran parte del centro storico di San Quirico fu raso al suolo, ed in quel 14 giugno furono dieci le vittime fra i civili, mentre 42 furono i morti dal febbraio ’44 all’aprile ‘45, fra cui quelli dell’eccidio di Vignoni. «E’ un giorno importante per la nostra comunità – ha sottolineato il sindaco Maramai -, ed anche un momento di festa come il Barbarossa deve contribuire ad alimentare la memoria collettiva per ricordare un fatto significativo e doloroso della nostra storia».Intanto nella serata di ieri è stato assegnato il Premio Orfeo 2018 per la migliore sezione del corteo storico della passata edizione: premio che è stato vinto dal Quartiere di Borgo, che aveva interpretato le Guardie Comunali. L’Orfeo è così andato per la seconda volta in quattro anni al rione bianconero della Capitana Consuelo Bensi.Ma domani, venerdì 14 giugno, sarà il giorno della passione, dell’orgoglio contradaiolo, della voglia di arrivare al Barbarossa nel migliore dei modi; il giorno delle cene propiziatorie. L’appuntamento è nel cuore dei Quartieri sanquirichesi alla vigilia della 59esima edizione della Festa del Barbarossa. Ogni Quartiere, dalle ore 20 in poi, si ritroverà nelle proprie sedi e nei luoghi più simbolici. Il Borgo allo Spedale della Scala; i Canneti sotto le mura di Porta Nuova; per il Castello appuntamento in Piazza Chigi; mentre il Prato nei giardini di Via Matteotti.Il programma completo della 59esima edizione del Barbarossa su www.festadelbarbarossa.it