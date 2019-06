Barbarossa 2019: ufficiali tutti i nomi dei partecipanti alle sfide della 59esima edizione

Sabato 15 giugno il Barbarossa de’ Citti e domenica 16 le gare per le Brocche dell’Imperatore

Gli elenchi dei gareggianti dei Quartieri resi noti dell’Ente Autonomo Barbarossa

L’Ente Autonomo Barbarossa ha reso noti i nomi dei partecipanti alle gare della 59esima edizione della Festa del Barbarossa, che si contenderanno le Brocche dell’Imperatore realizzate dallo scultore Alberto Inglesi e dedicate al 75esimo anniversario dei bombardamenti su San Quirico d’Orcia. Domani, sabato 15 giugno, al Campo delle Armi degli Horti Leonini, si svolgerà il Barbarossa de’ Citti (alle decima edizione), riservato agli under 14; mentre domenica 16 giugno, si terranno le sfide del Barbarossa.Per il Quartiere di Borgo: Capitano Consulo Bensi; Tamburino Gabriele Bartolucci; Alfieri Davide Generali, Antonio Sandru, Amedeo Guerrini, Florin Leonte; Arcieri Andrea Brandi e Stefano Borgogni. Per il Quartiere di Canneti: Capitano Tommaso Ciolfi; Tamburino Jacopo Bensi; Alfieri Elia Ciolfi, Lapo Giannelli, Alessio Ravagni e Pier Giovanni Volpi; Arcieri Andrea Caselli e Constantin Dragusanu. Per il Quartiere Castello: Capitano Leonardo Fregoli; Tamburino Gabriele Maltese; Alfieri Matteo Genovese, Marco Genovese, Alessandro Maltese, Federico Maramai; Arcieri Matteo Magini e Giorgio Saletti. Per il Quartiere Prato: Capitano Sergio Mancini; Tamburino Ivan Zali; Alfieri Alessandro Melani, Francesco Generali, Valerio Maio e Federico Fabbro; Arcieri Lorenzo Anselmi e Niccolò Costantino.Barbarossa de’ CittiQuartiere di Borgo: Tamburino Lucrezia Chechi; Alfieri Luca Franci, Mattia Di Cristina, Flavio Pecci, Ervin Ruci; Arcieri Flavio Di Cristina e Nicola Frati. Quartiere di Canneti: Tamburino Matteo Benocci; Alfieri Davide Agostino, Ioana Alexandra Benga, Jacopo Benocci, Pietro Castelli; Arcieri Lorenzo Perugini e Pietro Recchia. Quartiere Castello: Tamburino Carolina Pasquini; Alfieri Tommaso Generali, Laerte Palmi, Matteo Vagaggini, Lorenzo Nannetti; Arcieri Tommaso Generali e Laerte Palmi. Quartiere Prato: Tamburino Viola Francini; Alfieri Gioele Pistoi, Alessandro Fineschi, Gemma Massini, Lorenzo Turchi; Arcieri Diego Costantino e Riccardo Melis.Il programma della Festa prosegue domani, sabato 15 giugno, con il Barbarossa de’ Citti che prenderà il via con il corteo storico (ore 17) e le gare degli Alfieri e Arcieri (ore 17.30) al Campo delle Armi degli Horti Leonini. A seguire (19.30) apertura delle taverne dei Quartieri con le cene tipiche e spettacoli medievali. Il programma completo su www.festadelbarbarossa.it