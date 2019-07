''Un bagno di birra'', a Bavno Vignoni il primo festival dedicato alle artigianali di tutta la Toscana

Da venerdì 19 a domenica 21 luglio quinta edizione nel centro termale della Val d’Orcia

Birre e birrifici artigianali toscani protagonisti con degustazioni, assaggi e musica live nello scenario incantato di Bagno Vignoni Torna l’appuntamento con la quinta edizione di “Un bagno di birra”, il primo festival della birra toscana in programma a Bagno Vignoni da venerdì 19 a domenica 21 luglio, organizzato dal Comune di San Quirico d'Orcia in collaborazione con la Proloco di San Quirico d’Orcia, responsabile della gestione del festival. Otto i birrifici selezionati in questa edizione 2019 provenienti dalle province di Siena, Prato e Pisa.Il programma - Festival al via venerdì 19 luglio con l’apertura dei birrifici dalle ore 16; dalle ore 19.30 apertura dello stand gastronomico e braciere. Alle 22.30 musica live con Giuseppe Scarpato Power Trio. Il programma di sabato 20 luglio prevede la possibilità di pranzare e cenare nello stand gastronomico mentre i birrifici artigianali inizieranno a spillare birra dalle ore 12 fino a notte. Dalle ore 22.30 musica live The Shaker. Gran finale domenica 21 luglio. Dalle ore 16 alle ore 19 presentazione dei birrifici toscani selezionati, degustazione di birra dalle ore 12 fino a notte e stand gastronomico e braciere a pranzo e cena. Chiusura dalle 22.30 con il concerto dei Pink Noise.I birrifici selezionati Birrificio Bio La Stecciaia, Opificio Birraio, Birrificio 26nero, Birrificio Badalà, Birrificio Birra La Diana, Birrificio Cappellino, Birrificio San Quirico, Saragiolino.