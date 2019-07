Massimo Cacciari a Bagno Vignoni con ''La mente inquieta'', saggio sullâ€™Umanesimo

Massimo Cacciari a Bagno Vignoni con ''La mente inquieta'', saggio sull’Umanesimo

Lunedì 29 luglio ore 18.30 la presentazione all’interno dei Paesaggi del benessere



Predomina ancora una visione del periodo dell'Umanesimo che ne esalta, da un lato, i valori estetico-artistici, e tende a ridurne, dall'altro, il pensiero a elementi retorico-filologici. Massimo Cacciari presenterà a Bagno Vignoni, lunedì 29 luglio ore 18.30, ‘La mente inquieta, saggio sull’Umanesimo all’interno della rassegna Paesaggi del benessere organizzata dal Comune di San Quirico d’Orcia in collaborazione con Librorcia e Posta Marcucci.



Cacciari, nel suo saggio, ci fa capire come le cose siano più complesse e meno schematiche, e come la stessa filologia umanistica vada in realtà inserita in un progetto culturale più ampio nel quale l'attenzione al passato è complementare alla riflessione sul futuro, mondano e ultramondano. Dunque una filologia che è intimamente filosofia e teologia. E i nodi filosofici affrontati dagli umanisti (che in quest'ottica non iniziano con Petrarca o con i padovani, ma con lo stesso Dante) sono difficilmente ascrivibili a sistemi armonici o pacificanti, secondo una visione tradizionale del Rinascimento.



In caso di maltempo la presentazione si svolgerà all’interno dell’albergo Posta Marcucci.