A San Quirico ''Forme nel verde'', con Antifragile le opere di 50 studenti delle Accademie toscane tra gli Horti Leonini e Palazzo Chigi

Sabato 27 luglio (ore18) l’inaugurazione della rassegna di arte contemporanea a cura di Gaia Pasi

Un laboratorio d’idee, una piattaforma d’incontro e di scambio per giovani provenienti da scuole e ambiti di ricerca artistica diversi, un’occasione per i giovani di lavorare in situ e sensibilizzare il territorio ai nuovi linguaggi dell’arte, un punto di raccolta ideale di preselezione delle opere per il mercato e quindi di sbocco per gli artisti. Sarà inaugurata sabato 27 luglio (ore 18) la 49esima edizione di Forme nel verde, la rassegna d’arte contemporanea di San Quirico d’Orcia, dal titolo Antifragile a cura di Gaia Pasi. Completamente rinnovata nella proposta e negli obiettivi, grazie alla convenzione tra il Comune e le Accademie di Belle Arti di Carrara e di Firenze, la rassegna d’arte più longeva della Toscana, con il patrocinio di Regione, Provincia e Associazione europea delle Vie Francigene, ha come ospite d’onore l’artista Michelangelo Pistoletto con l’opera Terzo Paradiso, che verrà realizzata negli Horti Leonini dagli studenti durante un workshop coordinato da Francesco Saverio Teruzzi, ambasciatore internazionale dell’operazione per Città dell’Arte, la Fondazione di Michelangelo Pistoletto a Biella. L’intervento è realizzato attraverso il bando PatrimonInMovimento della Fondazione Monte dei Paschi di Siena.FORME NEL VERDE 2019 – Antifragile - passa in rassegna le opere di oltre 50 studenti under 35 provenienti delle Accademie Toscane, installate negli Horti Leonini e a Palazzo Chigi. La rassegna, anche quest’anno è candidata, al finanziamento della Regione Toscana attraverso il bando ToscanaInContemporanea. L’artista Sebastiano Pelli, finalista della call per under 35 Artefici del nostro tempo, lanciata dalla Biennale di Venezia 2019, sarà presente con una selezione di opere scultoree di grande formato, e condurrà il workshop Essere Umani, durante il quale verranno realizzati negli Horti Leonini lavori in ferro con la tecnica della saldatura a vista. A Palazzo Chigi sarà visibile una selezione di dipinti realizzati dagli allievi dei corsi di pittura dell’Accademia di Firenze; la mostra sarà affiancata da The Age of Unreason, un progetto speciale dell’artista Maurizio Savini, prodotto dal Comune di San Quirico d’Orcia per Forme nel Verde 2019. Tra l’una e l’altra location, installazioni site specific, performance e gli interventi di street poster art realizzati durante il workshop Message from the street, diretto dall’artista Jacopo Pischedda, animeranno le strade di San Quirico nel corso della 49° edizione della rassegna.La mostra sarà visitabile dal 28 luglio fino al 30 settembre, con i seguenti orari: Horti Leonini: 08:00-20:00 – Palazzo Chigi: 10:30-18:30. www.formenelverde.it - infoline 0577 899728.