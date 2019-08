Paesaggi Musicali Toscani, edizione da ricordare a San Quirico d'Orcia

Grande interesse di pubblico e qualità degli eventi in location uniche

Un successo decretato dalla qualità degli eventi e delle location, dal gradimento del pubblico, ma anche dai numeri. Dal 16 al 26 agosto si sono svolti 11 concerti, con oltre mille presenze e 63 musicisti impegnati; oltre alla Master class dove hanno preso parte 14 allievi, 4 docenti dando vita a 2 saggi finali molto apprezzati dal pubblico. Così va in archivio l’edizione 2019 di Paesaggi Musicali Toscani, la rassegna di musica classica organizzata da Comune di San Quirico d'Orcia con il patrocinio della Regione Toscana e dell’Associazione Europea Vie Francigene in collaborazione con l'associazione culturale "Musica Insieme.«Si è chiusa un’edizione da ricordare – sottolinea Marco Bartoli, assessore alla cultura -, che ha riscontrato un crescente interesse da parte del pubblico ed un livello eccellente dei concerti in programma. Per l’Amministrazione è motivo di soddisfazione vedere un pubblico attento ed interessato, cittadini e turisti attratti dalla bellezza del nostro territorio e di questa rassegna in particolare. Sarà fondamentale una sempre maggiore cura e programmazione per portare avanti negli anni questa kermesse».L’Amministrazione comunale ringrazia i parnter, gli sponsor e chiunque abbia partecipato. Paesaggi Musicali Toscani è stata organizzata con il patrocinio della Regione Toscana e dell’Associazione Europea Vie Francigene in collaborazione con l'associazione culturale "Musica Insieme" e in programma a San Quirico d’Orcia (Si) fino al 26 agosto. Organizzato in collaborazione con l’Associazione Musica Insieme di San Quirico d’Orcia e l’Orchestra da Camera Milano Classica s.c.a.r.l., orchestra milanese di grande tradizione sostenuta dal Ministero per I Beni e le Attività Culturali, Il Comune di Milano e la Regione Lombardia. Paesaggi Musicali Toscani sta anche iniziando una partnership con il prestigioso Minnesota Chamber Music Society negli Stati Uniti. Il festival vanta diversi artisti in residence che si esibiscono regolarmente fra i quali l’Orchestra da Camera Milano Classica, La Follia Barocca, Il Quartetto di Cremona, Il Quartetto Indaco e Ariana Kim.