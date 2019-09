Barbarossa deâ€™ Citti, a San Quirico i Canneti festeggiano con una cena biancazzurra la conquista della vittoria degli Alfieri 2019

Appuntamento in via Nuova sabato 28 settembre con una serata con piatti tipici, divertimento, giochi per grandi e piccini

E’ il tempo dei festeggiamenti per il Quartiere di Canneti. Domani, sabato 28 settembre (ore 20), nei giardini della sede di via Nuova 1, si terrà la Cena della Vittoria degli Alfieri 2019 del Barbarossa de’ Citti, ottenuta lo scorso 15 giugno al Campo delle Armi.I citti dei Canneti hanno vinto la gara delle Bandiere – riservata agli under 14 - con gli alfieri Davide Agostino, Ioana Benga, Jacopo Benocci, Pietro Castelli e con il tamburino Matteo Benocci. Una sbandierata ben eseguita che ha ottenuto otto preferenze su nove della giuria. Saranno rivissuti quei momenti con video ed immagini quella giornata del Barbarossa 2019.La cena (prenotazioni al 347.0535635) preparata dalle cuoche dei Canneti, prevede gustosi piatti tipici, dall’antipastone valdorciano, ai pici al sugo, fino alla torta della vittoria. Durante la cena si susseguiranno giochi popolari per animare e divertire commensali di tutte le età, quindi il gran finale con la premiazione dei ragazzi che hanno partecipato al Barbarossa de’ Citti (alfieri, tamburino ed arcieri) e la tradizionale lotteria del Dragone per concludere la serata.