Letture a bassa voce, la biblioteca di San Quirico d'Orcia celebra i venti anni di ''Nati per leggere''

Appuntamento con i bambini fino a sei anni sabato 5 ottobre ore 10.30

Nati per leggere compie venti anni e per festeggiare questo traguardo la biblioteca comunale di San Quirico d’Orcia organizza ‘Il vento dei 20’, letture per bambini da zero a sei anni. L’appuntamento è per sabato 5 ottobre (ore 10.30) con letture #abassavoce nell’ambito delle attività che la biblioteca comunale promuove come gestione associata dell’Unione dei comuni dell’Amiata Val d’Orcia. Per informazioni 0577899725