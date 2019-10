Le Meraviglie di Alberto Angela e Linea Verde: telecamere Rai in azione a Bagno Vignoni

Le riprese si terranno il 16 ed il 18 ottobre nella località termale

Telecamere di Rai 1 in azione nei prossimi giorni nel comune di San Quirico d’Orcia. Due importanti trasmissioni tv saranno a Bagno Vigoni, il gioiello termale nel cuore della Val d’Orcia: prima Meraviglie e poi Linea Verde.«La nostra cittadina ed il nostro territorio - sottolinea l’assessore alla cultura del Comune di San Quirico d’Orcia, Marco Bartoli – sono ancora sotto i riflettori di tv nazionali dalla grande visibilità. Con grande piacere ospitiamo le troupe di due programmi così apprezzati dal pubblico, che sapranno offrirci immagini suggestive e nuovi spunti per conoscere un territorio unico al mondo come la Val d’Orcia».Mercoledì 16 ottobre sarà a Bagno Vignoni, Alberto Angela con le sue “Meraviglie” il programma di Rai 1, di grande successo, che accompagna il telespettatore in un viaggio alla scoperta delle bellezze sparse per la penisola. Anche a Bagno Vignoni, Angela racconterà un itinerario fra arte e bellezze naturali, in un sito riconosciuto dall'Unesco come patrimonio dell'umanità dal 2004.Venerdì 18 ottobre, sempre a Bagno Vignoni sarà invece la volta di Linea Verde la storica trasmissione di Rai 1 che da oltre mezzo secolo racconta l'agricoltura italiana e le sue eccellenza, condotto da Ingrid Muccitelli e Beppe Convertini.