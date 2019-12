Festa dell’Olio, produttori protagonisti fra eventi e assaggi a San Quirico d'Orcia

Impegno dell’amministrazione comunale per la promozione delle eccellenze agroalimentari del territorio

Va in archivio la 27esima Festa dell’Olio di San Quirico d’Orcia. Seppur in un’edizione senza ‘ponte dell’Immacolata’ la cittadina della Val d’Orcia ha visto una buona presenza di pubblico e di turisti. Un programma ricco e variegato per la tre giorni dell’olio, dove le assolute protagoniste sono state le aziende produttrici che hanno riempito, e profumato, le vie del centro storico con gli stand per l’assaggio dell’extravergine d’oliva annata 2019.«L’evento che San Quirico dedica alle nuove produzioni di olio extravergine – commenta l’assessore alle attività produttive Michele Monaci – si conferma un grande momento di aggregazione popolare ed in grado di attrarre turisti che amano le produzioni di qualità di olio extravergine oltre che le bellezze del nostro centro storico e del territorio. Come amministrazione è una priorità sostenere le aziende agricole e le produzioni di eccellenza che rappresentano un importante volano economico e sociale per la nostra realtà».Partecipazione per il trekking dell’olio, una passeggiata alla scoperta dei segreti di San Quirico d’Orcia; per i corsi di degustazione a cura di AICOO, così come per lo show cooking. Una ‘fotografia’ sul settore è stata scattata durante la tavola rotonda “100% Extravergine” con esperti a livello nazionale; quindi i premi assegnati durante questa edizione: il premio tecnico a cura di Aicoo (all’azienda Sanoner) ed il premio Buono come l’Olio (all’azienda Poggio al Vento). A Palazzo Chigi è stato invece assegnato il premio “Extravergine 2019” a Valentina Bisti, conduttrice di Uno Mattina.«Una buona affluenza turistica che ha potuto apprezzare lo sforzo profuso dai nostri olivicoltori – sottolinea l’assessore al turismo Marco Bartoli -. Consapevoli delle difficoltà climatiche avute anche per la raccolta 2019, l'olio extra vergine degustato nelle varie aziende ha saputo raccontare il nostro rapporto con il territorio, sottolineando l'importanza di avere uno stretto rapporto con le radici. L’appuntamento è per l’edizione 2020 quando la Festa dell’Olio si terrà dal 5 all’8 dicembre».Durante la Festa dell’Olio 2019 il centro storico di San Quirico è stato inoltre animato da musica e spettacoli a cura della Pro Loco, oltre al consueto saluto dei Quartieri della Festa del Barbarossa che hanno dato spettacolo in piazza della Libertà.