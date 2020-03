''Uniti contro il Coronavirus'', raccolta fondi dei Quartieri della Festa del Barbarossa per il policlinico di Siena

Al via l’iniziativa dell’Ente Autonomo Barbarossa e rioni di San Quirico d’Orcia

Uniti contro il coronavirus. E’ questo il messaggio della mobilitazione lanciata dai Quartieri della Festa del Barbarossa e dall’Ente Autonomo Barbarossa per una raccolta fondi a favore dell’ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena.La raccolta fondi al via oggi 22 marzo, terminerà domenica 29 marzo 2020, dopodiché la cifra raccolta sarà devoluta all’ospedale senese per l’acquisto di un ventilatore per terapia intensiva.Si può fare una donazione tramite bonifico bancario intestato ad EAB IBAN IT30L0707572020000000500194 oppure mettendosi in contatto direttamente con i responsabili del proprio Quartiere.«La nostra comunità, che nei Quartieri della Festa del Barbarossa trova una delle sue massime espressioni dell’associazionismo – sottolinea Danilo Maramai, sindaco di San Quirico d’Orcia e presidente Ente Autonomo Barbarossa -, sente forte il desiderio di dare il proprio contributo in termini di solidarietà e socialità, valori fondanti della nostra comunità sanquirichese e della nostra festa. Il nostro ringraziamento va a tutti quanti medici, infermieri, operatori sanitari, in questi giorni difficili, stanno gettando il cuore oltre l’ostacolo per salvare vite umane. A loro tutto il nostro supporto e il nostro infinito grazie».L’Ente Autonomo Barbarossa ed i Quartieri di Borgo, Canneti, Castello e Prato, invitano tutti i contradaioli e tutti i cittadini di San Quirico d’Orcia, nonché le altre associazioni che volessero partecipare, a mostrare la propria generosità, contribuendo in modo concreto a sconfiggere il virus Covid-19, oltre che restando a casa.