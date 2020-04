A San Quirico d'Orcia un 81enne vittima di Covid-19

E' l'undicesimo caso registrato in provincia di Siena dall'inizio dell'epidemia

"Con grande tristezza nel cuore, che devo annunciare il decesso di un nostro concittadino a causa del Coronavirus. E’ un momento drammatico, che non avrei mai pensato di dover vivere. Mi stringo a nome mio e di tutta la cittadinanza di San Quirico d’Orcia, alla famiglia in questo momento tragico". Ad annunciare la morte dell'81enne residente a San Quirico d’Orcia, a causa di Covid-19 è il sindaco Danilo Maramai, che in passato aveva anche avuto esperienze lavorative comuni."L’uomo era ricoverato all’ospedale di Arezzo da alcune settimane – aggiunge Maramai – prima in terapia intensiva e poi media intensiva, ma purtroppo non ce l’ha fatta a vincere questa battaglia con il virus che si è dimostrato letale".Si tratta dell'undicesimo decesso per Covid-19 avvenuto in provincia di Siena dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus SARS-CoV-2.