San Quirico: rinvio Cosap e tassa soggiorno, stop al pagamento del trasporto scolastico, contributo affitto straordinario

Ecco il pacchetto di misure a sostegno di imprese e famiglie

La Giunta comunale ha deliberato i provvedimenti in conseguenza dell’emergenza Covid-19

Un pacchetto di misure di sostegno economico per imprese e famiglie. E’ quanto deliberato dalla Giunta comunale nei giorni scorsi come misure di contrasto all’emergenza generata dalla diffusione del Coronavirus.In particolare la Giunta ha deciso, per sostenere le imprese e le famiglie del territorio, il rinvio del pagamento della prima rata della Cosap - canone per l'occupazione del suolo e delle aree pubbliche - dal 30 aprile al 31 maggio 2020; è stato inoltre deliberato di rinviare la scadenza del versamento dell’imposta di soggiorno del primo quadrimestre (gennaio-aprile) dal 20 maggio al 20 giugno 2020. Un’altra misura invece ha riguardato il trasporto scolastico.“Abbiamo deciso di strutturare una serie di misure che possano alleggerire il carico economico sulle famiglie e sulle imprese in questa delicata fase sociale” ha spiegato il sindaco Danilo Maramai. Nell’ambito delle azioni di sostegno alle famiglie è stato deliberato che, per il periodo di sospensione delle attività scolastiche, l’importo dovuto è proporzionale al servizio effettivamente fruito, e pertanto, al momento, fino al mese di febbraio 2020. La delibera stabilisce che l’utente del servizio di trasporto scolastico che abbia già provveduto al versamento dell’importo spettante, potrà scontare la somma già versata al momento della riattivazione del servizio. Nel caso in cui il servizio di trasporto scolastico non venisse riattivato per ulteriore proroga, da parte delle autorità competenti, della sospensione delle attività scolastiche fino alla fine dell’anno scolastico, verrà aperta specifica procedura per la richiesta del rimborso delle somme versate. Nel caso in cui, a fronte di una proroga della sospensione delle attività scolastiche fino alla fine dell’anno scolastico, l’utente non dovesse più usufruire del servizio scuolabus per il prossimo anno scolastico, verrà aperta specifica procedura per la richiesta del rimborso delle somme versate. Infine è stato deliberato il contributo affitto straordinario. Una misura destinata specificamente ai lavoratori dipendenti e autonomi che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro. Fino al 7 maggio 2020 i soggetti in possesso dei requisiti, possono presentare domanda per ottenere un contributo straordinario a sostegno del canone di locazione.Info sul sito www.comune.sanquiricodorcia.si.it