Comune di San Quirico d'Orcia: nessun nuovo caso di positivitÃ  sul territorio comunale

Comune di San Quirico d'Orcia: nessun nuovo caso di positività sul territorio comunale

Con riferimento a quanto comunicato nella giornata di ieri dalla Asl Toscana Sud Est, l’Amministrazione comunale precisa che a San Quirico d’Orcia non si è registrato nessun nuovo caso di positività al Coronavirus.



"Quanto comunicato dalla Asl - afferma l'Amministrazione comunale - pertanto è riconducibile ad un errore di comunicazione della struttura. A San Quirico d’Orcia, al contrario, nell’ultima settimana si sono registrate ben 7 guarigioni cliniche rispetto agli 8 casi positivi presenti sul territorio comunale. Ad oggi, pertanto, rimane solo un soggetto positivo in isolamento presso il proprio domicilio. I 7 soggetti guariti rimarranno, come da protocollo, altri 14 giorni in isolamento precauzionale presso i propri domicili."