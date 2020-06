San Quirico d'Orcia, la Festa del Barbarossa punta sulla promozione con il nuovo sito ufficiale

Online nel giorno in cui si sarebbe dovuta svolgere la sessantesima edizione

Nel giorno in cui si sarebbe dovuta svolgere la 60esima edizione, domenica 21 giugno, la Festa del Barbarossa ‘vara’ il nuovo sito internet ufficiale. Ad annunciarlo è l’Ente Autonomo Barbarossa nel weekend in cui San Quirico d’Orcia avrebbe vissuto, come da tradizione, il momento della sessantesima edizione.All’indirizzo www.festadelbarbarossa.it un sito completamente rinnovato in grado di rappresentare un biglietto da visita in rete della festa nata a San Quirico d’Orcia nel 1962, un punto di riferimento per gli utenti che desiderano reperire informazioni sulla manifestazione. Ma anche e soprattutto una piattaforma digitale attraverso la quale promuovere la Festa nel mondo (il sito sarà in due lingue) attraverso contenuti dedicati a San Quirico e alla Val d’Orcia oltreché, ovviamente, ai Quartieri, alla storia del Barbarossa, alla rievocazione e alle gare di Alfieri ed Arcieri.«Il nuovo sito internet della Festa del Barbarossa – sottolinea il sindaco e presidente EAB Danilo Maramai – rappresenta la base di un nuovo progetto integrato di comunicazione della nostra storica manifestazione, con l’obiettivo di andare ad intercettare fette di appassionati, turisti e visitatori. Inoltre, insieme al Museo del Barbarossa di Palazzo Chigi, rappresenta la volontà concreta della nostra comunità di voler trasferire alle future generazioni la socialità e la cultura di cui la festa è espressione».Il sito, completamente responsive e fruibile anche in versione mobile (ovvero ottimizzato per smartphone, tablet e pc), è una piattaforma di comunicazione integrata che si completa attraverso l’utilizzo dei canali social (Facebook, Twitter, Instagram e YouTube) che sono stati potenziati.In homepage una serie di immagini della Festa, di San Quirico e del territorio; le ultime notizie dal ‘mondo’ del Barbarossa e dai Quartieri, la sezione news, la sezione Museo, info utili, contatti, La Festa e la sua storia, i Quartieri, l’albo d’oro, le Brocche e le curiosità, ed informazioni turistiche e sugli eventi grazie ad un collegamento diretto con il portale del Comune di San Quirico d’Orcia.