Estate a San Quirico d’Orcia con Paesaggi e Paesaggi

Mese di luglio con escursioni e trekking nei luoghi del Gladiatore, degustazione di vini Orcia e cinema sotto le stelle

Torna “Paesaggi e Paesaggi-Summer Edition”, il cartellone di appuntamenti del Comune di San Quirico d’Orcia, in versione estiva. Per il mese di luglio sono in programma escursioni nei luoghi più suggestivi del centro storico e del territorio; degustazioni di vino Orcia e serate sotto le stelle per godersi grandi film. E’ sempre aperto Palazzo Chigi per poter visitare il Museo del Barbarossa, mostre d’arte oltre alle bellezze architettoniche del palazzo settecentesco. Intanto l'amministrazione comunale sta programmando il cartellone degli eventi per i prossimi mesi.CineMoon. Ogni lunedì dal 13 luglio al 31 agosto (ore 21), a cura della Pro Loco Bagno Vignoni. Nella suggestiva cornice del centro termale di Bagno Vignoni, torna il Cinema sotto le stelle, con film famosi campioni del botteghino, pellicole d’autore ed ospiti d’eccezione.#SognandoSanQuirico. A partire dal 15 luglio (a cura della Pro Loco San Quirico), visita guidata alle icone del territorio. Un appuntamento settimanale alla scoperta dei monumenti e dei palazzi di San Quirico d’Orcia attraverso un tour guidato.San Quirico Escape. Nei giorni 11-12 luglio, e poi 25-26 luglio, è tempo di Trekking guidato (a cura della Pro Loco): escursioni nelle terre del Gladiatore, del Patrimonio Unesco, fino alla Cappella di Vitaleta e alla scoperta delle roccaforti medievali.Orcia d’Estate. Dal 31 luglio al 2 agosto, in collaborazione con il Consorzio Orcia Doc, una tre giorni ricca di passione e di conoscenza, alla scoperta delle produzioni enologiche della Val d’Orcia, insieme ai produttori della Doc Orcia che racconteranno la loro dedizione e la loro passione.L’11 luglio è tempo di Mercatino d’Estate, a Porta Nuova, in vendita prodotti gastronomici, artigianato ed hobbisticaA Palazzo Chigi Zondadari - aperto tutti i giorni (dalle 10.30 alle 18.30) ad ingresso gratuito – prosegue la mostra di pittura, Psiche di Simona Stanciu, in programma fino al 2 agosto, ispirato al racconto mitologico di “Amoree Psiche”. La Psiche non è solo un corpo ma anche una mente, non è solo un oggetto ma anche un'anima, una donna la cui bellezza deriva e sboccia dal cuore.Inaugurato nel 2019 il Museo del Barbarossa “Orfeo Sorbellini”, intitolato al padre della Festa, si trova al secondo piano di Palazzo Chigi.