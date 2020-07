Orcia d’Estate: vino Doc protagonista fra degustazioni e visite alle cantine

In programma a San Quirico d’Orcia da venerdì 31 luglio a domenica 2 agosto

Tre giorni di mezza estate dedicati ai vini Orcia Doc, con degustazioni guidate, visite alle cantine, trekking e cene con i produttori. Si chiama “Orcia d’Estate” l’evento in programma da venerdì 31 luglio a domenica 2 agosto a San Quirico d’Orcia, organizzato dall’Amministrazione comunale ed il Consorzio del Vino Orcia.Il via è venerdì 31 luglio (Giardino delle Rose a San Quirico d’Orcia) con la degustazione guidata, alle 18.30, a cura di Onav Siena. Si accede tramite prenotazione da effettuare all’Ufficio Turistico (0577.899728 – ufficioturistico@comune.sanquiricodorcia.si.it ), costo 8 euro (compreso il calice). La degustazione è a numero limitato. A seguire (ore 20) cena con il produttore, per info e prenotazioni rivolgersi sempre all’Ufficio turistico.Sabato 1 agosto, è tempo di trekking nella meravigliosa campagna che circonda San Quirico. Alle 7.30 partenza da San Quirico d’Orcia, con ritrovo a Piazza Chigi. Per partecipare è necessario prenotarsi all’Ufficio turistico (0577.899728) oppure direttamente alla guida che condurrà il trekking, Tiziana Bindi (328.2579738 - tiziana.bindi@gmail.com ).Il costo dell’evento è di 12 euro a persona, e servono mascherina, scarpe comode, cappello ed acqua. Il percorso prevede la partenza da San Quirico e arrivo ad alcune aziende vitivinicole (Poggio al Vento, Valdorcia Terresenesi, Poggio Grande) passando anche per il borgo di Vignoni.Alle ore 20 si terrà la cena con il cena con il produttore (info e prenotazioni all’Ufficio turistico).Domenica 2 agosto (Giardino delle Rose) alle 18.30 degustazione guidata a cura di AIS Siena, accesso (numero limitato) su prenotazione all’Ufficio Turistico (0577.899728), costo 8 euro (compreso il calice per la degustazione). Alle 20 si terrà la cena con il produttore, per info contattare l’Ufficio turistico.