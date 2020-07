A Bagno Vignoni incontri d'autore con l'11ª edizione de ''I colori del libro'

Sabato 12 e domenica 13 settembre nel gioiello termale della Valdorcia, la rassegna di incontri e mostra mercato del Comune di San Quirico d’Orcia

Mauro Corona, Claudio Martelli, Paola Perego, Osvaldo Bevilacqua, Valentini Bisti, Cristiano Godano voce, chitarra e anima dei Marlene Kuntz e molti altri ospiti, insieme ai piccoli e medi editori toscani. Torna ad animarsi di libri e di incontri letterari Bagno Vignoni (Si), il centro termale della Val d’Orcia, riconosciuta dall’Unesco patrimonio mondiale dell’umanità, tanto amato da intellettuali e artisti. Per due giorni, sabato 12 e domenica 13 settembre, l’appuntamento è con “I Colori del libro”, la rassegna - voluta dal Comune di San Quirico d’Orcia con il coordinamento del portale toscanalibri.it - che valorizza, prima fra tutte, l’editoria indipendente toscana.In programma la XI edizione con la mostra mercato di libri usati, antichi e d’occasione nella suggestiva piazzetta del Moretto con venti librai ed espositori selezionati e provenienti da tutta Italia. Presentazioni a ciclo continuo dalle ore 15 di sabato 12 settembre fino a sera per riprendere la domenica fino alle 20. E per domenica 13 settembre Passeggiata fotografica (6 km) alla scoperta delle acque di Bagno Vignoni con i fotografi Fabio Muzzi e Massimo Sestini. Ad animare il percorso la guida ambientale Valentina Pierguidi (dalle ore 9,30 alle 12. Partecipazione gratuita su prenotazione allo 0577391787/ redazione@toscanalibri.it ). “I Colori del libro” ha il contributo e il patrocinio della Regione Toscana nell’ambito del Patto regionale per la lettura in toscana e ha la collaborazione di Librorcia e Hotel Posta Marcucci. Gli incontri si svolgeranno nel rispetto delle disposizioni contro la diffusione del virus da Covid-19 così come l’accesso alla mostra mercato.Il programma di sabato 12 settembre – Ad aprire il ciclo di presentazioni, sabato 12 settembre alle ore 15, Alessandro Bini con “I fracassati” (Polistampa), seguito alle 15.30 da Maria Rosaria Perilli che presenta “Le finestre di fronte” (Nardini Editore). Alle ore 16.00 c’è Francesca Petrucci con “Testacoda” (MDS Editore), terzo romanzo della serie di gialli dedicati a reati di zoomafia. E sempre alle ore 16.00 Michele Neri propone un reading su Gianni Rodari dedicato ai più piccoli. Alle 16.30 protagonista Paolo Ciampi con “Le bottiglie di Odoardo. Storie di viaggi, sogni, vini” (Betti Editrice), mentre alle 17.00 Francesco Ricci racconta “Storie di amicizia e scrittura” (primamedia editore). Alle 17.30 incontro con la blogger Daniela Collu a partite dal libro “Volevo solo camminare sul cammino di Santiago” (Vallardi), mentre alle ore 18.00 spazio al giornalista e radiocronista sportivo Riccardo Cucchi con “La partita del secolo. Storia, mito e protagonisti di Italia-Germania 4-3” (Piemme). Dopo di lui, alle ore 18.30, la giornalista del Tg1 e volto di Uno Mattina Valentina Bisti parla di “Tutti i colori dell’Italia che vale” (Rai Libri). Chiude gli incontri del sabato Cristiano Godano voce, chitarra e anima dei Marlene Kuntz, che alle ore 19.00 presenta il suo ultimo libro, "Nuotando nell'aria" (La nave di Teseo) e propone qualche pezzo del suo primo album da solista “Dal cuore al cielo”.Il programma di domenica 13 settembre – La domenica con “I colori del libro” parte alle ore 10.00 con la Passeggiata fotografica alla scoperta delle acque di Bagno Vignoni con i fotografi Fabio Muzzi e Massimo Sestini. Ad animare il percorso la guida ambientale Valentina Pierguidi. “Creando il mare” di Giovanni Maria Gambini (Edizioni Effigi) è il titolo del libro che viene presentato domenica 13 settembre alle ore 15.00. Segue alle 15.30 l’incontro con Annalisa Coppolaro che insieme a Paola Lambardi svela “Luoghi arcani. Piccolo tour del mistero tra Siena e provincia” (ARA Edizioni). Alle ore 16.00 Alessandro Agostinelli ci porta in scooter alla scoperta del genio con “Da Vinci su tre ruote” (Exorma Edizioni), mentre alle 16.30 si affronta il tema delicato del femminicidio con la giornalista Ilaria Bonuccelli, caposervizio Regione de Il Tirreno, a partire dal suo libro “Per ammazzarti meglio” (Il Pozzo di Micene). Alle ore 17.00 Sasha Naspini presenta “Nives” (E/O), fresco di stampa, seguito alle 17.30 da Paola Perego che nel libro “Dietro le quinte delle mie paure” (Piemme) si mette a nudo, raccontando come gli attacchi di panico le hanno cambiato la vita. Alle ore 18.00 il giornalista Osvaldo Bevilacqua guida un viaggio attraverso “L’Italia di mille paesi” (Rai Libri), mentre alle ore 18.30 Claudio Martelli e il giornalista de La Stampa Fabio Martini presentano rispettivamente “L’antipatico. Bettino Craxi e la grande coalizione” (La Nave di Teseo) e “Controvento. La vera storia di Bettino Craxi” (Rubbettino), un’occasione per parlare di attualità ripercorrendo la nostra storia più recente. In chiusura, alle 19.15 è previsto un incontro con lo scrittore Mauro Corona che, come nel suo stile, spazierà dalla letteratura alla politica, dalla salvaguardia ambientale all’arte.I Colori del Libro – Mostra mercato Sabato 12 (15.00/21.00) - Domenica 13 (10.00/19.00) settembre 2020. Programma su www.toscanalibri.it #icoloridellibro FB: toscanalibri.it TW: toscanalibri IG: toscanalibri.it