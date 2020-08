San Quirico d'Orcia, week-end di Ferragosto in note con Mercantando-Francigena Music Festival

Da venerdì 14 a domenica 16 agosto, da mattina a tarda sera, artisti negli angoli più suggestivi di San Quirico

Un fine settimana di Ferragosto tutto da vivere in musica e in compagnia degli artisti di strada negli scorci più suggestivi di San Quirico d’Orcia (Si), lungo la via Francigena. Da venerdì 14 a domenica 16 agosto, da mattina a tarda sera, si alza il sipario sulla I edizione di Mercantando-Francigena Music Festival, organizzato dal neonato Centro Commerciale Naurale con la direzione artistica di Tommaso Niccolai (Octomusic).Il Programma Venerdì 14 agosto dalle 10:30 alle 12.30 e dalle 17 alle 19 musica d’autore pop e new wave con Corrado Re e negli stessi orari protagonista la chitarra di Amedeo Monda. Dalle 19 alle 20.30 e dalle 22.45 a mezzanotte risuoneranno lo swing/ballad e il funk con il Rossella Graziani Trio. Sabato 15 agosto dalle 10:30 alle 12.30 e dalle 17 alle 19 l’artista di strada David Vaggelli con la sua chitarra porterà gli spettatori in un viaggio nel folk britannico e americano con qualche incursione nel pop e nel rock. Negli stessi orari un misto di pizzica, ritmi latini e rock con l’Orchestra Matterella. Dalle 19, infine, discomusic con dj Niki e dj Betto. Domenica 16 agosto dalle 10:30 alle 12.30 e dalle 17 alle 19 pop, folk e blues in un'atmosfera malinconica ma consapevole, un tono riflessivo che non si nega una traccia di positività, con Gabriele Catoni. Negli stessi orari andrà inoltre in scena il cantautorato di Emanuele Bocci. Dall 19 alle 20.30 e dalle 22.45 a mezzanotte, infine, la versione acustica dei più grandi classici della musica grunge/rock degli ultimi tempi con il duo Red Temple.