San Quirico d'Orcia, al via lavori di manutenzione al cimitero comunale per oltre 110mila euro

Gli interventi si svolgeranno tra la fine del 2020 e l’inizio del nuovo anno

Un intervento da oltre 110mila euro per la sistemazione del cimitero. E’ stato approvato dalla Giunta comunale il progetto esecutivo per la sistemazione e messa in sicurezza dei percorsi che portano alle tombe a terra, manutenzioni del verde con la sistemazione delle siepi e dei muretti, il rifacimento del portone di accesso e della scala lato Misericordia. Inoltre saranno messi in sicurezza e oggetto di intervento il rosone centrale e la copertura della cappella. I lavori saranno realizzati tra la fine del 2020 e l’inizio del nuovo anno.