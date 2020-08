''Osenna Noctis'', i monumenti di San Quirico d'Orcia aprono in notturna

Iniziativa in programma sabato 29 e domenica 30 agosto

Un’esperienza unica per visitare i monumenti più iconici del centro storico di San Quirico d’Orcia sotto una luce diversa. Sabato 29 e domenica 30 agosto grazie all’iniziativa “Osenna Noctis” le meraviglie architettoniche apriranno le porte per accogliere i visitatori nella loro atmosfera serale (ingresso libero).Fino alle 23.30 si potranno visitare gli Horti Leonini con la nuova illuminazione, il Giardino delle Rose, il Palazzo Chigi Zondadari con le sue sale affrescate e la Fondazione Tagliolini. Saranno aperte anche le tre magnifiche Chiese del centro storico: la Collegiata dei Santi Quirico e Giulitta, la Chiesa della Madonna di Vitaleta e la Chiesa di Santa Maria ad Hortos.L’iniziativa è realizzata dal Comune di San Quirico d’Orcia in collaborazione con Parrocchia di San Quirico e Fondazione Tagliolini (con apertura delle chiese e della sede della fondazione, ospitata al primo piano di Palazzo Chigi).Per informazioni: Ufficio segreteria 0577899703 segreteria@comune.sanquiricodorcia.si.it Ufficio Turistico comunale 0577899728 ufficioturistico@comune.sanquiricodorcia.si.it