Festa della Madonna di Vitaleta, festeggiamenti in forma ridotta a San Quirico

Dal 3 al 6 settembre. Domenica messa solenne celebrata dall’Arcivescovo

Festa della Madonna di Vitaleta in forma ridotta a San Quirico d'Orcia a causa delle resistrizioni causate dall’emergenza Covid. Quest’anno, infatti, si sarebbe dovuto svolgere il tradizionale “festone decennale” ma, soprattutto, il centenario dell’incoronazione della Madonna di Vitaleta.Grandi festeggiamenti rinviati al 2021, mentre da giovedì 3 a domenica 6 settembre la festa religiosa si terrà comunque, con appuntamenti perlopiù liturgici, a cura della Parrocchia dei Santi Quirico e Giulitta e della Pro Loco.Il programma prevede per giovedì 3 e venerdì 4 (ore 17.20) il Santo rosario nella chiesa della Madonna; quindi, alle 18, la messa. Per sabato 5 settembre (ore 16) è in programma la passeggiata alla cappella della Madonna di Vitaleta con partenza da San Quirico (piazza Chigi). Alle 17.20 rosario nella chiesa della Madonna, ed alle 18 la messa.Nella giornata di domenica 6, messa nella chiesa della Madonna (ore 11); e messa solenne (ore 19) concelebrata con l’arcivescovo di Siena Augusto Paolo Lojudice. Alle 21 agli Horti Leonini, concerto con il pianista Ludovico Troncanetti.Gli eventi del 5 e del 6 sono a partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni contattare l’Ufficio Turistico di San Quirico d’Orcia. E-mail: ufficioturistico@comune.sanquiricodorcia.si.it