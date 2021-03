Sindaco Maramai: ''Un anno di Covid a San Quirico d'Orcia: situazione ancora difficile, serve responsabilità''

Tutti i numeri della pandemia: il 6 marzo 2020 il primo caso di positività nel territorio comunale, 64 positivi e 2 decessi



Un anno fa, il 6 marzo 2020, fu accertato il primo caso di positività al Covid-19 nel territorio comunale di San Quirico d’Orcia. Un anno dopo – con 64 casi di cittadini positivi in totale e 2 decessi - la situazione, generalizzata, resta difficile, con numeri percentualmente più alti rispetto ai mesi scorsi ed un’età media che si è abbassata.



«Come i dati giornalieri ci dimostrano – sottolinea il sindaco di San Quirico d’Orcia, Danilo Maramai – il virus è sempre presente nella nostra comunità. Dopo alcuni mesi di tregua, nella scorsa estate, che hanno perlomeno rappresentato una boccata di ossigeno per le strutture commerciali e ricettive, la situazione è tornata complicata dallo scorso autunno e lo è ancora oggi. In attesa che il piano vaccinale vada avanti velocemente e si raggiunga una auspicata immunità di gregge, è necessario, come ormai facciamo ogni giorno, ricordare che serve ancora un po’ di pazienza e di senso di responsabilità, non ci possiamo permettere di abbassare il livello di attenzione; chiedo comportamenti corretti anche ai giovani, per evitare quanto più possibile nuovi casi di contagio».



Un anno in numeri - Sono stati 64 i casi di positività al virus Covid-19 nel comune di San Quirico d’Orcia, dal 6 marzo 2020 ad oggi: di questi 33 uomini e 31 donne; l’età media è stata di 50 anni; il positivo più anziano è di 97 anni e il più giovane è stato di 11 anni. E’ durata 65 giorni la quarantena più lunga. Purtroppo si sono registrati anche 2 decessi (1 uomo e 1 donna).



Dal 6 marzo al 13 maggio 2020 – primo giorno in cui si sono registrati zero casi – le positività sono state 8, con un’età media di 62 anni.



La seconda fase per San Quirico è iniziata il 13 ottobre (con 1 positivo) e fino ad oggi sono stati registrati 56 casi di positività con un’età media di 49 anni.



I periodi con zero positivi sono stati dal 13 maggio al 12 ottobre; il 26 novembre; e dal 20 al 24 dicembre 2020, con 152 giorni in totale senza positivi. 17 è stato fino ad oggi il numero più alto di positivi contemporaneamente, raggiunto il 27 febbraio 2021, fino allo scorso 2 marzo.