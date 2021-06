San Quirico d'Orcia, annullata la Festa del Barbarossa 2021

Il voto a favore dell’annullamento di 3 Quartieri (Borgo, Castello e Prato), contrario all’annullamento 1 Quartiere (Canneti)

La sessantesima edizione della Festa del Barbarossa non si svolgerà nel 2021. La decisione dell’annullamento ufficiale è comunicata dall’EAB – Ente Autonomo Barbarossa.La decisione è arrivata dopo vari incontri dell’assemblea EAB con voto non unanime dei Quartieri: contrari allo svolgimento della Festa del Barbarossa il Quartiere di Borgo, Quartiere Castello e Quartiere Prato; a favore dello svolgimento il Quartiere di Canneti.Tale decisione si è resa necessaria per le effettive difficoltà riscontrate da alcuni Quartieri, ritenendo che non ci siano le condizioni per svolgere la Festa del Barbarossa 2021 nella sua completezza e normalità, nella data prestabilita del 19 settembre prossimo, come comunicato lo scorso 13 aprile.È stato deciso però di ripartire con le attività nei Quartieri, seguendo tutte le regole dettate dai vari decreti nazionali, un segnale comunque importante per la socialità di tutti i quartieranti e per San Quirico d’Orcia dopo il lungo periodo di chiusura.