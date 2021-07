San Quirico d'Orcia, convegno su turismo e rigenerazione dei piccoli borghi nel Recovery plan

Domenica 25 luglio convegno in occasione della 50esima Forme nel Verde. Interverrà in collegamento il ministro del turismo Massimo Garavaglia

Turismo e rigenerazione dei piccoli borghi, risorse a disposizione nel Recovery plan ma anche arte come fenomeno di attrattività verso i turisti attraverso dei veri e propri musei all’aperto in un ecosistema turistico organizzato. Di questi e di altri temi si parlerà domenica 25 luglio a San Quirico d’Orcia (ore 10.30 Palazzo Chigi) durante il convegno ‘Turismo e rigenerazione dei piccoli borghi’ organizzato dall’Amministrazione comunale nell’ambito della 50esima edizione di Forme nel Verde.“Il tema della rigenerazione dei piccoli borghi è centrale nell’ambito delle politiche di valorizzazione e promozione dei territori – spiega il sindaco Danilo Maramai. San Quirico e la Val d’Orcia da questo punto di vista ne sono un esempio evidente. Un territorio che, nel tempo e grazie al lavoro dell’uomo, ha saputo rigenerarsi ma rimanendo uguale a sé stesso – aggiunge l’Assessore al Turismo Marco Bartoli. Tuttavia, è arrivato il momento di riaprire una discussione sul ruolo e sulle risorse, anche europee, a disposizione dei territori e dei piccoli borghi, che sono la vera anima delle politiche di promozione regionale e nazionale. Occasioni come questa, in un territorio che è il simbolo della Toscana nel mondo, vogliono essere l’avvio di un percorso condiviso tra istituzioni e operatori”.Tra gli interventi in programma, dopo i saluti del sindaco e dell’assessore alla cultura Marco Bartoli, quello del Ministro del turismo Massimo Garavaglia, in collegamento, oltre al presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, ad Anila Bitri Lani, Ambasciatore della Repubblica d'Albania e del delegato Anci Toscana a Turismo e Marketing territoriale Michele Angiolini. Previsti gli interventi di Brunello Rosa, Economista, Roberta Garibaldi, Professore universitario e Presidente Associazione Italiana Turismo Enogastronomico, Francesco Tapinassi, Direttore Toscana Promozione Turistica, Maria Elena Rossi, Direttore Promozione e Marketing ENIT. Le conclusioni saranno affidate a Leonardo Marras, assessore al turismo Regione Toscana. Modera Sonia Pallai, Anci Toscana.Per informazioni e partecipazione è possibile contattare il numero 0577 899725 o scrivere a marco.bartoli@comune.sanquiricodorcia.si.it Il Convegno si svolgerà in presenza e sarà possibile segnalare la partecipazione attraverso il link dedicato all’evento https://www.eventbrite.it/e/biglietti-turismo-e-rigenerazione-dei-piccoli-borghi-nel-recovery-plan-163675579063 Sarà anche possibile seguire il Convegno in diretta streaming sui canali Youtube e Facebook del Comune di San Quirico d’Orcia.