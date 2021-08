Francigena Music Festival, il centro storico di San Quirico palcoscenico naturale per musicisti di strada

Dal 13 al 15 agosto lungo le strade del paese note in musica dalla mattina alla notte

Seconda edizione per il Francigena Music Festival, la rassegna che dal 13 al 15 agosto animerà il centro storico di San Quirico d’Orcia (Siena) attraversato, appunto dalla Via Francigena. Le pietre secolari di via Dante Alighieri diventeranno un grandissimo spazio musicale a cielo aperto, dove artisti, gruppi e musicisti di strada, si esibiranno dalla mattina a notte. Un evento, organizzato dal Centro Commerciale Naturale di San Quirico d’Orcia con il supporto dell’Amministrazione comunale, della Pro Loco e la direzione artistica di Tommaso Niccolai Octomusic San Quirico.Il programma sarà composto da esibizioni durante il giorno ed esibizioni durante la sera e la notte. Venerdì 13 agosto il via con David Vaggelli (orario dalle ore 11 alle ore 13 e dalle ore 17 alle ore 19) e Andrea Turchi (orario dalle ore 11 alle ore 13 e dalle ore 17 alle ore 19); mentre per il programma notturno toccherà alla Jug Band dalle Colline Metallifere (19.30-20.45 e 22.30-23.45). Sabato 14 agosto sarà la volta di Francis (orario dalle ore 11 alle ore 13 e dalle ore 17 alle ore 19) e dei The Moon Acoustic Duo (orario dalle ore 11 alle ore 13 e dalle ore 17 alle ore 19). Sempre sabato 14 agosto David Vaggelli (dalle ore 17 alle ore 19). Per il programma notturno spazio a Duo Chorobodò (19.30-20.45 e 22.30-23.45). Domenica 15 agosto Daniele Sarno (orario dalle ore 11 alle ore 13 e dalle ore 17 alle ore 19) e David Vaggelli (orario dalle ore 11 alle ore 13 e dalle ore 17 alle ore 19); chiuderanno il programma serale Swing e Roll (19.30-20.45 e 22.30-23.45).Mercantando – Per tutta la durata dell’evento i commercianti esporranno le proprie merci nelle piazze e nelle vie del centro storico nell’ambito dell’iniziativa Mercantando (dalle ore 10 alle ore 23). E per chi vorrà sarà possibile acquistare, all’Ufficio turistico, la carta sconti San Quirico nel Cuore, valevole per una settimana e che consente di avere una particolare scontistica nei negozi soci del Centro Commerciale Naturale.Tutti gli eventi si svolgeranno nel pieno rispetto delle normative in vigore sul contrasto alla diffusione del Covid-19.