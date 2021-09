Festa della Madonna di Vitaleta, grandi festeggiamenti a San Quirico d'Orcia

Possibile vedere da vicino ed illuminata la statua di Andrea della Robbia sull’altare della chiesa della Madonna

Decennale della Festa della Madonna di Vitaleta e centenario dell’incoronazione, in corso a San Quirico d’Orcia, fino a lunedì 6 settembre.Fino a sabato 4 settembre, nella chiesa della Madonna (alle ore 17.30) il rosario e la santa messa. Per tutto il periodo dei festeggiamenti sarà possibile vedere da vicino ed illuminata la splendida opera d’arte di Andrea della Robbia nella sua sede, sull’altare della chiesa della Madonna.«Dopo il rinvio causa Covid nel 2020 – sottolinea l’assessore alla cultura del Comune di San Quirico d’Orcia, Marco Bartoli – le celebrazioni in onore della Madonna di Vitaleta sono entrate nel vivo: oltre al decennale si ricorda il centenario dell’incoronazione della Madonna, con la possibilità di ammirare da vicino la preziosa opera, illuminata per l’occasione, attraverso un percorso indicato. Un momento importante per la comunità sanquirichese».Il programma dei festeggiamenti in onore della Madonna di Vitaleta, prevede per martedì 31 agosto (ore 17) il Trekking a piedi, dalla chiesa della collegiata alla cappella di Vitaleta. Percorso a piedi con guida. Mercoledì 1 settembre (21.15), alla chiesa della Madonna, la presentazione del libro “Vitaleta” di Ugo Sani; giovedì 2 settembre (ore 17), trekking in bike,con partenza dalla chiesa della Madonna (anello San Quirico-Cipressini-Poggio Manzuoli-Cappella di Vitaleta-San Quirico), con visita alla cappella di Vitaleta. Venerdì 3 settembre (21,15), Piazza Chigi, concerto della Corale G. Verdi di Arcidosso. Sabato 4 settembre (18.30), Piazza Chigi, si svolgerà la tradizione tombola; mentre alle 21,15 nella campagna di Vitaleta, spettacolo pirotecnico della premiata ditta Soldi di Figline Valdarno.Domenica 5 settembre (18) chiusura delle celebrazioni in onore di Maria SS. nella chiesa della Madonna con santa Messa e litanie. Alle ore 21 in Piazza Chigi, concerto della Filarmonica di San Quirico d’Orcia. Lunedì 6 settembre, per le vie del centro storico, tradizionale fiera-mercato.In occasione delle celebrazioni per il Centenario dell’Incoronazione, sono state riprodotte mattonelle in ceramica con l’immagine della madonna robbiana che potranno essere acquistate presso la Parrocchia della Collegiata o chiedendo informazioni all’Ufficio TuristicoPer il trekking a piedi del 31 agosto e per il trekking in bike del 2 settembre è obbligatorio prenotarsi all’Ufficio Turistico (Orario: 10.30 - 13.00 e 15.30 - 18.00) 0577.899728, ufficioturistico@comune.sanquiricodorcia.si.it.