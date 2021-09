San Quirico, un positivo tra il personale scolastico: le scuole elementari riapriranno il 20 settembre

La persona positiva si trovava già in isolamento domiciliare. In via precauzionale e secondo protocollo, sono state disposte 11 quarantene

L’Amministrazione comunale di San Quirico d'Orcia comunica che le scuole elementari riapriranno lunedì 20 settembre, invece che il 15 settembre. "Una decisione precauzionale - spiega il Comune - dovuta alla comunicazione da parte della Asl Toscana Sud Est della positività di un cittadino riconducibile a personale scolastico. La persona positiva si trovava già in isolamento domiciliare. In via precauzionale e secondo protocollo, sono state disposte 11 quarantene."