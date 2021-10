I Vigili del Fuoco del Comando di Siena, distaccamento di Montalcino, sono intervenuti intorno alle 12 di oggi, venerdì 15 ottobre, per la ricerca di una donna dispersa nel bosco nella zona di Bagno Vignoni, nel comune di San Quirico d'Orcia.Il personale dei Vigili del Fuoco ha ritrovato la donna intorno alle ore 13 in buone condizioni di salute e per questo motivo non è stato necessario l'intervento dei sanitari.