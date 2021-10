San Quirico d'Orcia, Mady Martorelli nuovo assessore con deleghe a Socio-sanitario, Politiche giovanili e Associazionismo

Martorelli ha preso il posto del dimissionario Michele Monaci

Il Sindaco di San Quirico d'Orcia, Danilo Maramai, ha ricevuto e accettato le dimissioni da parte dell’assessore Michele Monaci che per motivi personali non era più in grado di poter svolgere le deleghe assegnate.Nella giornata di mercoledì il Sindaco ha provveduto a nominare con decreto il nuovo assessore nella persona della consigliera Mady Martorelli. Al nuovo assessore vanno le deleghe a Socio-sanitario, Politiche giovanili e Associazionismo. Inoltre, passa al vicesindaco Marco Bartoli, la delega alle Attività produttive.