San Quirico d’Orcia, inaugurata la casina dell’acqua

Festa con i bambini e ragazzi delle scuole per il taglio del nastro

Inaugurata la casina dell’acqua a San Quirico d’Orcia. Oggi (15 novembre) un’occasione di grande festa con i bambini della scuola primaria del territorio per il taglio del nastro dell'impianto, alla presenza del sindaco Danilo Maramai, del presidente di AdF Roberto Renai e di numerosi cittadini.Continua così il progetto di AdF “La tua acqua, il nostro impegno”, con il quale l’azienda testimonia ulteriormente l’attenzione alle esigenze del territorio e la presenza al fianco della comunità. La casina inoltre si inserisce nell’ambito delle numerose azioni messe in campo da AdF per raggiungere uno dei propri obiettivi primari: promuovere il consumo dell’acqua erogata dal gestore, buona, sicura e plastic free, in linea con gli obiettivi dell’Agenda ONU 2030, nel caso specifico con gli obiettivi n. 6 e n. 11. In linea con tale scopo, nell’occasione sono state distribuite anche 200 borracce ai bambini e ai ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo grado di San Quirico, oltre alle mappe del progetto “Le vie dell’acqua”.Tutte le casine installate sono geolocalizzate e possono essere individuate facilmente, come punti sulla mappa, utilizzando l’app WAIDY WOW disponibile gratuitamente per tutti i dispositivi Android e iOS.“Inauguriamo con profonda soddisfazione la casa dell’acqua di AdF – spiega il sindaco Danilo Maramai – un modo intelligente per valorizzare la risorsa idrica del nostro territorio e metterla a disposizione della cittadinanza. Una giornata che ha visto anche il coinvolgimento dei ragazzi delle nostre scuole ai quali abbiamo il dovere di trasferire i valori e la cultura della sostenibilità, avendo sempre più rispetto delle risorse naturali. Ognuno di noi, nel suo piccolo, deve fare la propria parte per la salvaguardia del Pianeta. Un ringraziamento ad AdF, partner affidabile e punto di riferimento per il nostro territorio”."Oltre a promuovere il consumo della risorsa erogata dal gestore, buona, sicura e che fa bene al nostro pianeta perché in sintonia con l'obiettivo del plastic free - commenta il presidente di AdF Roberto Renai – questi appuntamenti sono l’occasione per diffondere gli impegni di AdF sul territorio e i progetti più vicini alla sensibilità dei ragazzi”.La casa dell'acqua di San Quirico d’Orcia è situata in via Santa Caterina ed eroga acqua naturale e gassata.L’occasione è stata importante anche per condividere e valorizzare insieme all’amministrazione comunale gli investimenti di AdF nel servizio idrico integrato nel comune di San Quirico d’Orcia nel triennio 2019/2020/2021, pari a 430.000 euro.