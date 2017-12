San Quirico d'Orcia saluta l'anno tra cibo in strada e musica

Il 29 e 30 dicembre appuntamento lungo le vie del centro storico a partire dalle ore 11.30

Gli artigiani del gusto, bar e ristoranti, accoglieranno e saluteranno la fine del 2017 con i prodotti dell’eccellenza enogastronomica valdorciana

Fine anno all’insegna del buon cibo e del divertimento per grandi e piccini a San Quirico d’Orcia. Venerdì 29 e sabato 30 dicembre, dalle ore 11.30, il centro storico sarà protagonista con Cibo alle porte: lungo via Dante gli artigiani del gusto, bar e ristoranti, accoglieranno e saluteranno la fine del 2017 con i prodotti dell’eccellenza enogastronomica valdorciana. Sarà possibile degustare hamburger e panini con la salsiccia (Bar Caffè), salsiccia alla brace (Il Ritrovo), assaggi di dolce e cioccolata (Le delizie del corso), olio, vino Orcia Doc e mandorle (Enoteca 443), formaggi, salumi e panini (Alimentari Porta Nuova), Polenta fritta, cinghiale e donzelle (Panificio Caselli), dolci e cioccolata calda (Bar Centrale), monodosi di cotechino e lenticchie (Intralci Wine Bar), finger food fritti e panisse fritti (Osteria San Quirico).Il 29 dicembre (ore 21.15) torna la musica in Collegiata con il concerti degli Arcadia “E allora…Jingle bells” mentre dalle 23.30 nel Teatro Orcia Discoteca con Area 51; il 30 dicembre pony e calesse per i bambini nel centro storico mentre alle 21.30 in piazza della Libertà Rock sotto l’orologio. Per la notte più lunga dell’anno, il 31 dicembre, in piazza della Libertà a San Quirico d’Orcia dalle ore 19 alle 21 e dalle 23 al nuovo anno The Dreamers in concerto con brindisi di mezzanotte mentre a Bagno Vignoni brindisi e auguri intorno alla vasca di acqua termale (dalle ore 24). Infine il 5 gennaio l’arrivo della Befana in Vespa.E per i più piccoli, ancora appuntamenti con Il Palazzo delle Fiabe. Oltre alle normali attività nelle stanze segrete, eventi speciali: il 29 dicembre apertura alle ore 16.30 con una strepitosa Caccia al tesoro che interesserà in contemporanea tutte le stanze allestite. Il 30 dicembre tornei di Super Mario Kart e Just dance – sfide tecnologiche.Il programma degli appuntamenti è stato realizzato dall’Amministrazione comunale in collaborazione con Pro Loco San Quirico, Pro Loco Bagno Vignoni, Filarmonica San Quirico, Area 51, i gruppi del catechismo, Parrocchia Collegiata, Scuola di danza Tersicore, Quartiere Borgo, Castello, Prato, Canneti, Vespa Club San Quirico.