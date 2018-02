Nuovo stabilimento termale pubblico di Bagno Vignoni, via ai lavori

Lunedì 12 febbraio dalle ore 10.30 nell’area del cantiere (ex ufficio turistico)

Un nuovo stabilimento per consolidare la vocazione termale di Bagno Vignoni e dare risposte alla domanda di un centro territoriale dove effettuare trattamenti curativi e benessere ludico. Con questi obiettivi l’Amministrazione comunale lunedì 12 febbraio (ore 10.30 area ex ufficio turistico), darà il via al cantiere dei lavori con la posa della prima pietra per la realizzazione del nuovo stabilimento termale pubblico di Bagno Vignoni (Si).Nell’occasione, con un incontro aperto al pubblico, il Sindaco Valeria Agnelli, la Giunta e i progettisti illustreranno alla cittadinanza tutti i dettagli di un’opera attesa da oltre venti anni. Saranno presenti, in rappresentanza della Regione Toscana, anche i consiglieri Stefano Scaramelli e Simone Bezzini.