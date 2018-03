San Quirico d’Orcia dice ''No'' a slot e gioco d’azzardo

Ordine del giorno ‘anti ludopatia’ approvato dal consiglio comunale

Incentivi dal Comune per i locali pubblici che non ce l’hanno

L’amministrazione comunale di San Quirico d’Orcia dice ‘No’ alle slot e al gioco d’azzardo. Un fenomeno sempre più presente anche sul territorio valdorciano. Pur non potendo direttamente impedire l’installazione delle slot machine nei locali pubblici presenti, l’amministrazione ha voluto dare un segnale preciso per promuovere azioni specifiche con l’obiettivo di contrastare questo fenomeno. Così il consiglio comunale ha approvato con voto unanime un ordine del giorno presentato da Paola Giorni, consigliere comunale di Centro Sinistra per San Quirico.«Non possiamo restare indifferenti ai fenomeni sempre più presenti di ludopatia - ha sottolineato il sindaco di San Quirico d’Orcia, Valeria Agnelli -. Il gioco d’azzardo è una vera e propria patologia, soprattutto per soggetti vulnerabili, anziani e minorenni in primis, con costi sociali ed umani molti alti. Come Comune non possiamo vietare ai locali pubblici di avere le slot, ma non per questo possiamo non impegnarci per contrastarne la diffusione sul territorio comunale, salvaguardando anche i valori della salute e quiete pubblica».La delibera approvata dal consiglio comunale incentiva gli esercizi commerciali di somministrazione di alimenti e bevande, i circoli e tabaccherie che rimuovano apparecchi da gioco, quali slot machine e videolottery, ovvero che si impegnino permanentemente a non installarli nei propri locali, mediante apposito bando per l’erogazione di contributi sulla Tari 2018, fino a concorrenza dell’importo di 8mila euro stanziato in bilancio.Il Comune inoltre non concederà il patrocinio ad iniziative promosse o finanziate da aziende o esercizi commerciali che operano nel settore del gioco con vincita in denaro.Infine saranno diffuse attraverso azioni mirate di informazione e sensibilizzazione, e in sinergia con quanto promosso dalla regione Toscana, il logo identificativo “No slot” per gli esercizi commerciali e i circoli virtuosi.