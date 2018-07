Sarteano, si è svolta la provaccia della Giostra del Saracino

Edizione straordinaria domenica 15 luglio per i 560 anni di Giostra

La ricca estate di Sarteano offre eventi legati a una lunga tradizione, come la Giostra del Saracino, che celebra quest’anno i 560 anni (i primi documenti sono relativi al 1458) oltre ai 70 anni della Costituzione italiana. Domani, domenica 15 luglio, si svolgerà l’edizione straordinaria di questo gioco equestre che affonda le sue origini nel Medioevo, e che è tornato da anni, dopo brevi interruzioni, a coinvolgere l’intera cittadinanza. Si gareggia, nella centrale piazza Bargagli, approntata con tufo e tribune per uno spettacolo coinvolgente.Intanto oggi si è svolta la “provaccia” vinta dalla contrada rossoblù di Sant’Andrea con cinque stoccate su cinque (automaticamente diventa la favorita), davanti a San Martino (quattro stoccate) San Barolomeo (due) San Lorenzo e Santissima Trinità (una). Ma ecco i nomi dei giostratori, in questo ordine di partenza (la gara è alle 18): Giacomo Perugini (Santissima Trinità); Fabio Tamagnini (San Martino); Claudio Rossi (San Bartolomeo); Francesco Perugini (Sant’Andrea); Guido Gentili (San Lorenzo).Domani pomeriggio, come consuetudine, un nutrito corteo storico solcherà le vie del centro (dalle 16). In chiusura l’esibizione degli sbandieratori e dei tamburini delle contrade del paese. Cinque, anche nella Giostra ufficiale, le carriere previste, con l’obbiettivo di centrare l’anello di 6 centimetri di diametro posto sullo scudo del buratto. La tradizione continua, con una novità: questa edizione è la prima regolata da una nuova convenzione tra Comune, Contrade e Associazione Giostra del Saracino. L’atto è servito a sancire una collaborazione stretta, in una realtà dinamica che, in questi giorni, propone anche uno spettacolo teatrale e una mostra fotografica al castello, oltre alle normali attrazioni museali. È la filosofia di Sarteano Living che mira a coinvolgere un intero paese negli eventi, come nelle attività sociali.